Ragazza ternana rapinata di notte in un parcheggio da una gang di quattro persone
Una ragazza di Terni è stata vittima di una rapina avvenuta durante la notte in un parcheggio, dove è stata avvicinata da un gruppo di quattro persone. I carabinieri di Spoleto hanno eseguito due ordinanze di custodia cautelare, emesse dal giudice per le indagini preliminari del tribunale di Terni e dal tribunale per i minorenni di Perugia, in relazione a questo episodio.
I carabinieri della compagnia di Spoleto hanno dato esecuzione a due ordinanze di applicazione di misure cautelari personali emesse dai giudice per le indagini preliminari del tribunale della città del festival e del tribunale per i minorenni di Perugia.Destinatari dei provvedimenti sono quattro.🔗 Leggi su Ternitoday.it
Massa, 47enne aggredito e ucciso da una baby gang nella notte davanti al figlio di 11 anniUn uomo è morto, nella notte tra sabato e domenica, in un'aggressione davanti agli occhi del figlio di 11 anni.
Ragazza di 21 anni finisce in ospedale in codice giallo: tre soccorsi per persone ubriache nella notte in provinciaDa Erba a Villa Guardia, tra l’una e le quattro passate: tre interventi in poche ore.