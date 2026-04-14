Ragazza ternana rapinata di notte in un parcheggio da una gang di quattro persone

Una ragazza di Terni è stata vittima di una rapina avvenuta durante la notte in un parcheggio, dove è stata avvicinata da un gruppo di quattro persone. I carabinieri di Spoleto hanno eseguito due ordinanze di custodia cautelare, emesse dal giudice per le indagini preliminari del tribunale di Terni e dal tribunale per i minorenni di Perugia, in relazione a questo episodio.