Rapina alla metro di Napoli ragazza aggredita | arrestato un 17enne

Un ragazzo di 17 anni è stato arrestato dopo aver rapinato una ragazza ieri sera davanti alla fermata “Centro Direzionale” della metropolitana di Napoli. La giovane, che stava aspettando il treno, è stata aggredita e derubata del suo telefono cellulare. La polizia ha intercettato il minorenne poco dopo l’accaduto e lo ha fermato in via Nuova Poggioreale.

Rapina nella serata di ieri, martedì 17 febbraio, davanti alla fermata “Centro Direzionale” della metropolitana di Napoli. Una ragazza è stata aggredita alle spalle da tre giovani che hanno tentato di strapparle lo smartphone. Il colpo violento l’ha fatta cadere a terra, rendendo necessario l’intervento dei sanitari: per lei una prognosi di dieci giorni. Ad allertare i Carabinieri è stata una guardia giurata presente nella zona. Dopo l’aggressione, i tre rapinatori si sono dati alla fuga, ma uno di loro – un ragazzo di 17 anni – è stato bloccato a pochi metri dal luogo del fatto proprio dalla guardia giurata, che ha immediatamente chiamato il 112. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it © Teleclubitalia.it - Rapina alla metro di Napoli, ragazza aggredita: arrestato un 17enne Giovane aggredita in metro da un gruppo di rapinatori: arrestato un 17enneUna giovane donna è stata presa di mira e aggredita in metropolitana da un gruppo di rapinatori, portando all’arresto di un 17enne. Leggi anche: Napoli, 17enne trascina anziana per strada durante rapina: arrestato grazie a un poliziotto fuori servizio Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Rapina alla stazione metro: arrestati altri 3 presunti complici - Radio Bruno; Metro A Roma, treni attivi da oggi su intera linea (anche su tratta Arco di Travertino-Ottaviano); Incubo nella metro: accerchiati, picchiati e rapinati. Tre arresti - BresciaToday; Espulsioni: 12 provvedimenti in due settimane per soggetti socialmente pericolosi. CARABINIERI DI NAPOLI * : «ARRESTO ALLA FERMATA METRO, IL 17ENNE ACCUSATO DI RAPINA.»I carabinieri nella serata appena trascorsa hanno arrestato un 17enne che poco prima si era reso protagonista di una rapina. Manca poco alle 19:00 a chiamare la centrale operativa dei carabinieri è ... agenziagiornalisticaopinione.it Rapina violenta nella Metro del Centro Direzione, manette a un minorenneLa vittima è stata soccorsa da alcuni passanti e successivamente medicata ... ilfattovesuviano.it Napoli: 17enne arrestato dai Carabinieri per rapina alla fermata della metro #Carabinieri #napoli #rapina #arresto facebook