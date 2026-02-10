Una ragazza si è ferita accidentalmente sulla metro in corsa, mentre davanti a lei c’era una bambina. È successo questa mattina intorno alle 11 sulla linea 2. La giovane si trovava seduta per terra nel vagone, visibilmente in difficoltà. La scena ha attirato l’attenzione dei passeggeri, alcuni dei quali hanno chiamato i soccorsi. Sul posto sono arrivati i medici del 118, che hanno portato la ragazza in ospedale. La metro è rimasta ferma qualche minuto, mentre gli agenti raccoglievano le testimonianze. Ness

Metropolitana in corsa, domenica mattina, ore 11. Una ragazza è seduta per terra sul vagone della linea 2. Estrae un cucchiaino, una fialetta con liquido scuro e una siringa. Libera l'avambraccio dai vestiti e si inietta la dose. Sono gesti automatici perchè il bisogno di drogarsi è irresistibile. A certi impulsi il cervello non comanda, sono quelli che portano a compiere le peggiori cose e dei quali, se si è fortunati, ci si rende conto, solo a posteriori. La ragazza non ha pensato di appartarsi, ha mostrato il suo gesto - un tutt'uno con lei - in pieno giorno, su un vagone affollato, davanti agli sguardi imbarazzati dei passeggeri. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Ragazza "si buca" sulla metro. E davanti a lei c'è una bambina

