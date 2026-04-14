Raffica di arresti per droga | 28 misure cautelari in tutta Italia coinvolta anche Trieste

Nelle prime ore di oggi, in tutta Italia, è stata avviata l’operazione “Daku” che ha portato all’esecuzione di 28 misure cautelari. L’intervento coinvolge diverse province del paese e vede la partecipazione della Polizia di Stato, con numerosi arresti legati a un’indagine sulla droga. Tra le località interessate anche Trieste, dove sono stati eseguiti alcuni dei provvedimenti.