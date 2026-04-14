Raffica di arresti per droga | 28 misure cautelari in tutta Italia coinvolta anche Trieste

Da triesteprima.it 14 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nelle prime ore di oggi, in tutta Italia, è stata avviata l’operazione “Daku” che ha portato all’esecuzione di 28 misure cautelari. L’intervento coinvolge diverse province del paese e vede la partecipazione della Polizia di Stato, con numerosi arresti legati a un’indagine sulla droga. Tra le località interessate anche Trieste, dove sono stati eseguiti alcuni dei provvedimenti.

Dalle prime ore dell’alba di oggi, martedì 14 aprile, è in corso l’operazione “Daku” con ben ventotto misure cautelari eseguite dalla Polizia di Stato in diverse province italiane. All’operazione, coordinata dalla Dda di Trento, ha partecipato anche personale della Sezione investigativa del.🔗 Leggi su Triesteprima.it

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