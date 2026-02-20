Traffico illecito di rifiuti tra Italia Grecia e Bulgaria | 6 misure cautelari coinvolta anche Salerno
Un’indagine ha smascherato un traffico illecito di rifiuti che coinvolge Italia, Grecia e Bulgaria, portando all’emissione di sei misure cautelari. Le autorità hanno scoperto che i responsabili spostavano rifiuti pericolosi tra i tre paesi, con un deposito illegale anche nella zona di Salerno. Durante le verifiche sono stati sequestrati mezzi e documenti che testimoniano l’attività illecita. L’indagine continua per identificare altri soggetti coinvolti e chiarire i dettagli della rete criminale. La questione riguarda anche la tutela dell’ambiente locale.
Un presunto traffico illecito di rifiuti tra Italia, Grecia e Bulgaria è finito al centro di un'operazione che ha toccato anche Salerno. I Carabinieri del Gruppo per la Tutela dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica di Napoli, con i reparti territoriali, hanno eseguito un'ordinanza di custodia cautelare nei confronti di sei persone (quattro in carcere e due ai domiciliari). Il provvedimento, emesso dal GIP del Tribunale di Lecce su richiesta della Direzione Distrettuale Antimafia, ipotizza a vario titolo associazione a delinquere finalizzata al traffico illecito di rifiuti con aggravante della transnazionalità, oltre a reati legati alla spedizione e gestione illecita.
