La relazione tra Armando Izzo e Raffaella Fico sembra essere giunta al termine, con il calciatore che avrebbe deciso di lasciare la showgirl prima di Pasqua per riavvicinarsi all’ex moglie. La coppia aveva iniziato a frequentarsi da alcuni mesi, ma la loro storia sembra essere già conclusa. Secondo fonti vicine, Izzo avrebbe preso questa decisione senza esitazioni, lasciando intendere una rottura definitiva.

Sarebbe già arrivata al capolinea la storia tra Armando Izzo e Raffaella Fico. A pochi mesi dall’inizio della relazione, e dopo momenti molto intensi condivisi, i due si sarebbero detti addio poco prima di Pasqua. Secondo le indiscrezioni lanciate dal giornalista Gabriele Parpiglia, la decisione sarebbe stata presa dal difensore, oggi all’Avellino, che avrebbe scelto di interrompere il rapporto in modo netto. Una chiusura arrivata inaspettatamente, soprattutto considerando il legame che sembrava essersi rafforzato anche dopo il dolore condiviso per la perdita del bambino al quinto mese di gravidanza. Ma il vero colpo di scena riguarda il presunto riavvicinamento alla ex moglie, Titta Angellotti. 🔗 Leggi su Lawebstar.it

© Lawebstar.it - Armando Izzo e Raffaella Fico, è già finita: lui tenta il ritorno dall’ex moglie

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Sarebbe già rottura tra Raffaella Fico e Armando Izzo: il calciatore dell’Avellino l’avrebbe lasciata prima di Pasqua e lei avrebbe già lasciato casa. Si era vociferato di un voler ritornare, da parte di Izzo, con l'ex moglie Titta Angellotti, ma è arrivata ben presto la - facebook.com facebook