Radici che fioriscono talenti che brillano | assegnato il Premio Cretì 2026

Il Premio Cretì 2026 è stato assegnato, onorando un individuo riconosciuto come un grande visionario e abile tessitore di relazioni sociali. Questa figura, cavaliere della Repubblica e fondatore di un ente culturale locale, ha avuto un impatto significativo sulla comunità di Carovigno. La cerimonia ha celebrato il suo contributo, lasciando un ricordo duraturo e un lascito di valore per la cittadinanza.

CAROVIGNO – Un grande visionario e un abile "tessitore" di relazioni sociali. Questo è stato Michele Cretì, cavaliere della Repubblica e fondatore dell'Ente culturale 'Nzegna, che alla comunità di Carovigno ha lasciato non solo il ricordo della sua persona, ma un prezioso lascito per le.🔗 Leggi su Brindisireport.it Talenti italiani che brillano altrove, Reggiani (2008) segna il 2-0 del Dortmund contro l’Ausburg – VIDEOIl Borussia Dortmund ha vinto contro l’Augsburg 2-0 e la seconda rete è stata realizzata da Luca Reggiani, difensore italiano classe 2008, cresciuto... Sanremo 2026, torna il Premio Enzo Jannacci: a chi sarà assegnatoManca meno di un mese all’inizio del Festival di Sanremo, e continuano a prendere forma i dettagli della kermesse.