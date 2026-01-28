A meno di un mese dall’inizio del Festival di Sanremo, si avvicina anche il ritorno del Premio Enzo Jannacci. La città si prepara a questa tradizione che ogni anno rende omaggio al grande musicista, con i nomi dei possibili vincitori ancora sotto le righe. La macchina organizzativa è in movimento e i fan attendono con curiosità di scoprire chi riceverà il riconoscimento.

Manca meno di un mese all’inizio del Festival di Sanremo, e continuano a prendere forma i dettagli della kermesse. Dopo aver scoperto gli artisti in gara e i titoli dei brani presentati, agli spettatori è stato rivelato il ritorno di un importante riconoscimento assegnato sul palco dell’Ariston: il Premio Enzo Jannacci. Sanremo 2026, torna il Premio Enzo Jannacci. Come consuetudine, anche nel corso del 76esimo Festival di Sanremo (dal 24 al 28 febbraio 2026), sarà assegnato il Premio Enzo Jannacci, riconoscimento istituito nel 2017 dal Nuovo Imaie insieme alla famiglia del grande cantautore milanese Enzo Jannacci. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Sanremo 2026, torna il Premio Enzo Jannacci: a chi sarà assegnato

Nicolò Filippucci, noto per la sua partecipazione ad "Amici", si prepara a vivere un momento importante con la Finale di "Sarà Sanremo".

Welo si presenta a "Sarà Sanremo" con il brano "Emigrato", nella corsa per conquistare uno dei due posti riservati alle Nuove Proposte del Festival di Sanremo 2026.

