Il Borussia Dortmund ha battuto l’Augsburg 2-0 in una partita di campionato. La seconda rete è stata firmata da Luca Reggiani, difensore italiano nato nel 2008, proveniente dal vivaio del Sassuolo e arrivato in Germania nel 2024. Reggiani ha contribuito alla vittoria con un gol, mentre la partita si è conclusa con il risultato di 2-0.

Il Borussia Dortmund ha vinto contro l’Augsburg 2-0 e la seconda rete è stata realizzata da Luca Reggiani, difensore italiano classe 2008, cresciuto nel vivaio del Sassuolo e trasferitosi in Germania nel 2024. “ Si è messo in luce un giocatore che forse in molti non si aspettavano ” titola la Bild, che gli ha dato voto 2 (nel sistema di valutazione italiano è un 9), motivando: “ Prima partita di campionato da titolare e subito in gol. Segna di testa sul corner battuto da Julian Ryerson. L’esultanza dopo il gol è pura gioia. Che storia incredibile. Questo è un giorno che non dimenticherà mai. Il talento italiano era stato preferito a sorpresa a Niklas Süle “. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Talenti italiani che brillano altrove, Reggiani (2008) segna il 2-0 del Dortmund contro l’Ausburg – VIDEO

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