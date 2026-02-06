Carnevale Scafatese 2026 | le date e i percorsi della sfilata dei carri

A Scafati torna il Carnevale 2026 con la sfilata dei carri allegorici. L’amministrazione comunale ha annunciato le date: martedì 17 e domenica 22 febbraio. La manifestazione si svolgerà nel primo pomeriggio, con i carri che sfileranno lungo le strade della città. La tradizione si ripete anche quest’anno, attirando residenti e visitatori curiosi di vedere le creazioni colorate e fantasiose.

Carnevale Scafatese 2026: le date e i percorsi della sfilata dei carri
Il calendario si apre martedì 17 febbraio alle ore 15:00 con il primo corteo: la partenza è fissata in Piazzetta Falcone e Borsellino, da cui i carri procederanno attraverso via Genova, via Alcide De ...

CARNEVALE SCAFATESE 2026: APPUNTAMENTO CON I BURATTINI
Il Teatro Regio dei burattini (ingresso libero) presenta "Il Teatro dei dinosauri" uno spettacolo innovativo e didattico che farà conoscere il mondo preistorico in forma comica! Sala Don Bos

