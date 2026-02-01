Firenze si prepara ad accogliere uno spettacolo dedicato a Francesca Morvillo, la magistrata uccisa nella strage di Capaci. La rappresentazione si tiene al Teatro delle Donne e vuole ricordare la sua figura e il suo impegno contro la mafia. La serata ripercorre la sua vita e il suo ruolo nella lotta alla criminalità organizzata.

Firenze, 1 febbraio 2026 - Donna, magistrata, vittima della strage mafiosa di Capaci, dove perse la vita assieme al marito Giovanni Falcone. Nuova produzione del Teatro delle Donne, “Canto per Francesca” è lo spettacolo omaggio a Francesca Morvillo in programma venerdì 6 e sabato 7 febbraio al Teatro Goldoni di Firenze (ore 20,30). Scritto da Cetta Brancato su progetto e con il patrocinio della Sezione Distrettuale di Palermo dell’Associazione Nazionale Magistrati, il testo è interpretato da Francesca Monte ed Elena Arvigo, che insieme a Monica Santoro cura anche la regia. “Canto per Francesca” si inserisce in quella drammaturgia di impegno civile che da sempre contraddistingue le produzioni del Teatro delle Donne. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Firenze, in scena lo spettacolo dedicato a Francesca Morvillo per il Teatro delle Donne

Approfondimenti su Firenze Teatro

A Firenze, il Teatro Puccini ospiterà lo spettacolo

Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Ultime notizie su Firenze Teatro

Argomenti discussi: Tru, lo spettacolo con Francesco Merciai in scena al Laboratorio Puccini di Firenze; Firenze, in scena ‘Il birraio di Preston’ di Andrea Camilleri; Firenze, al Teatro delle Donne in scena 'Canto per Francesca': l'omaggio alla magistrata Morvillo; Gli animali riconoscenti, a Comeana in scena i giovani del Centro diurno Pinocchio.

Firenze, in scena lo spettacolo dedicato a Francesca Morvillo per il Teatro delle DonneAttraverso la sensibilità di una nota scrittrice palermitana, il testo ripercorre la vita e i sentimenti, le speranze e i timori delle vittime involontarie, ma certamente consapevoli, di quella strage ... lanazione.it

Carnevale 2026 a Firenze, meraviglie rinascimentali tra eventi esclusivi e tra le piazzeIl Carnevale 2026 a Firenze si svolge tra parate colorate, l’esclusivo gran ballo in maschera e l’incanto delle piazze e dei palazzi rinascimentali. siviaggia.it

, : ’ Sabato 31 gennaio, la Biblioteca Francesca Morvillo - Capaci non sarà solo un luogo di cultura, m - facebook.com facebook