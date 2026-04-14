Quintali di cibo sequestrati Alti rischi per la salute la scoperta shock

Durante un controllo nei pressi di Cerveteri, i carabinieri e i Nas hanno sequestrato quasi ottocento chili di alimenti. Durante l’ispezione sono emerse gravi irregolarità igienico-sanitarie, che hanno portato al sequestro del materiale. L’intervento si inserisce in un’operazione di controlli più ampia svolta nelle settimane pasquali, volta a verificare la conformità delle condizioni di conservazione e sicurezza degli alimenti.

Quasi otto quintali di alimenti sequestrati e gravi irregolarità igienico-sanitarie. È il bilancio dell’operazione condotta dai Nas e dai carabinieri forestali a Cerveteri, in provincia di Roma, nell’ambito dei controlli intensificati durante il periodo pasquale. Tra i prodotti finiti sotto sequestro anche carne di selvaggina non tracciata, considerata particolarmente rischiosa per la salute dei consumatori. Il controllo, effettuato il 10 aprile, ha riguardato diversi esercizi di ristorazione del territorio. Le verifiche hanno fatto emergere una situazione critica sotto più profili, tra cui la mancata tracciabilità degli alimenti, la cattiva conservazione e il mancato rispetto delle norme igieniche previste.🔗 Leggi su Thesocialpost.it © Thesocialpost.it - “Quintali di cibo sequestrati”. Alti rischi per la salute, la scoperta shock Otto quintali di cibo sequestrato dai Nas a Cerveteri, rischi per la salute da selvaggina non tracciataNas e carabinieri forestali sequestrano 8 quintali di cibo in due ristoranti a Cerveteri. Sequestrati due quintali di cibo avariatoCarne, salumi, prodotti ittici, formaggi, passate di pomodoro e prodotti di panetteria.