presidente consob scontro tra lega e forza italia

Il 20 gennaio il Consiglio dei ministri ha deciso di rinviare di una settimana la nomina di Federico Freni alla presidenza della Consob, mantenendo la sospensione in atto. La questione ha generato tensioni tra Lega e Forza Italia, evidenziando le difficoltà politiche nella scelta della nuova guida dell’autorità di vigilanza finanziaria. La situazione rimane in attesa di ulteriori sviluppi e decisioni ufficiali.

La nomina di Federico Freni alla presidenza della Consob resta sospesa dopo lo stop arrivato dal Consiglio dei ministri, che nel pomeriggio del 20 gennaio ha rinviato ogni decisione almeno di una settimana. La scelta del sottosegretario all’Economia, indicato dalla Lega, sembrava ormai prossima alla ratifica, ma si è arenata a causa di un confronto interno alla maggioranza. Il vertice di governo, durato circa venti minuti, non ha sciolto il nodo e ha lasciato invariata la situazione alla guida della Commissione nazionale per le società e la Borsa, attualmente presieduta da Paolo Savona, in carica dal 2019 e con mandato in scadenza all’inizio di marzo. 🔗 Leggi su Lettera43.it

