Questo non è uno spettacolo | il Gruppo Stranità in scena al Teatro della Tosse
Il Gruppo Stranità presenta il suo nuovo lavoro intitolato “Questo non è uno spettacolo” al Teatro della Tosse, con la prima prevista per giovedì 16 aprile. La produzione, realizzata dal laboratorio del Teatro dell’Ortica, è diretta da Giancarlo Mariottini con la collaborazione registica di Ilaria Piaggesi e Riccardo Selvaggi. La messa in scena si inserisce nella programmazione del teatro e coinvolge un team artistico dedicato alla realizzazione dello spettacolo.
“Questo non è uno spettacolo”, nuovo lavoro del laboratorio del Teatro dell’Ortica Gruppo Stranità, debutta giovedì 16 aprile al Teatro della Tosse: una produzione del Teatro dell’Ortica, diretta da Giancarlo Mariottini con l’aiuto regia di Ilaria Piaggesi e Riccardo Selvaggi.Un palcoscenico.🔗 Leggi su Genovatoday.it
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