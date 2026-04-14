Questo non è uno spettacolo | il Gruppo Stranità in scena al Teatro della Tosse

Il Gruppo Stranità presenta il suo nuovo lavoro intitolato “Questo non è uno spettacolo” al Teatro della Tosse, con la prima prevista per giovedì 16 aprile. La produzione, realizzata dal laboratorio del Teatro dell’Ortica, è diretta da Giancarlo Mariottini con la collaborazione registica di Ilaria Piaggesi e Riccardo Selvaggi. La messa in scena si inserisce nella programmazione del teatro e coinvolge un team artistico dedicato alla realizzazione dello spettacolo.