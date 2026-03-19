Hormuz la rotta sicura nello Stretto | così sono passate già 90 navi da inizio marzo trasportati 16 milioni di barili

Da inizio marzo, 90 navi hanno attraversato lo Stretto di Hormuz, trasportando complessivamente 16 milioni di barili di petrolio. Mentre le navi cinesi si muovono con grande libertà nella zona, ci sono anche altre imbarcazioni che passano senza restrizioni apparenti, probabilmente protette dagli iraniani, se vengono intercettate. La presenza di diversi armatori nel tratto si mantiene costante.

Ma a Hormuz solo le navi cinesi scorazzano come vogliono? Sembra proprio di no, c’è anche qualche altro armatore libero di andare, evidentemente protetto dagli iraniani, se vengono segnalati passaggi anche di navi, ad esempio, con bandiera greca. Che si tratti di accordi stipulati sulla Via della Seta? O, più semplicemente, bisogna credere agli iraniani quando dicono che attaccheranno solo americani e israeliani? Per ora ad occidente prevalgono solo gli appelli: l’Imo (l’organizzazione mondiale marittima) ieri ha parlato di nuovo di 20.000 marittimi di varia nazionalità bloccati a bordo di circa 3.200 petroliere e navi mercantili nel Golfo Persico. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

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