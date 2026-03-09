Indennità di pronto soccorso la denuncia dei sindacati | La politica dei tatticismi sta bloccando risorse

I sindacati hanno denunciato la Regione per l’atteggiamento considerato “inaccettabile” riguardo all’indennità di pronto soccorso destinata ai professionisti e ai lavoratori della rete di emergenza-urgenza. Secondo le sigle sindacali, le risposte della Regione stanno bloccando le risorse necessarie, creando un ostacolo alle risposte per il settore. La questione riguarda la gestione e l’erogazione di queste indennità.

La protesta di Cisl, Fials, Nursind e Nursing Up: "Non si vedono ancora misure reali a sostegno di chi lavora nella sanità" Le sigle sindacali denunciano quello che definiscono un atteggiamento "inaccettabile" da parte della Regione sul tema dell'indennità di Pronto Soccorso destinata ai professionisti e ai lavoratori della rete di emergenza-urgenza. La nota, firmata dai rappresentanti regionali dei sindacati: Stefano Franceschelli (Cisl Fp Emilia-Romagna), Alfredo Sepe (Fials Emilia-Romagna), Antonella Rodigliano (Nursind Emilia-Romagna) e Francesca Batani (Nursing Up Emilia-Romagna), denuncia come la Regione" avrebbe proposto un ulteriore...