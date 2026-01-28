Pronto soccorso di Torrette al collasso la denuncia del Nursind | pazienti sulle barelle carenza di posti letto e tensioni con il personale

Il pronto soccorso di Torrette a Ancona vive momenti di grande stress. Secondo il Nursind, molte persone sono costrette a stare sulle barelle a causa di posti letto insufficienti. La situazione peggiora con la carenza di personale e il sovraffollamento che si accumula di giorno in giorno. La tensione tra i pazienti e il personale aumenta, e l’ospedale fatica a gestire l’enorme afflusso di utenti.

"Nei corridoi - dichiara il sindacato - le persone sono costrette a 'sostare' prima di essere visitate o trasferite nei reparti per il ricovero. Un’attesa che spesso si prolunga per ore, a volte per intere giornate" ANCONA - Il pronto soccorso dell’Ospedale di Torrette di Ancona è sempre più sotto pressione. Lo denuncia il Nursind, principale sindacato infermieristico italiano, che sottolinea come sovraffollamento, carenza di personale e una cronica mancanza di posti letto stanno mettendo in ginocchio uno dei principali presìdi sanitari delle Marche, punto di riferimento per un vasto bacino di utenza regionale.🔗 Leggi su Anconatoday.it

Un infermiere del Pronto Soccorso dell'Ospedale Moscati di Avellino è stato vittima di un'aggressione durante il turno notturno.

