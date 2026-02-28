Ali Khamenei è l’ayatollah che guida l’Iran da quasi 40 anni. La notizia non ancora confermata della sua morte circola in questi giorni, suscitando discussioni tra analisti e media. La sua presenza e il suo ruolo sono stati centrali nella politica interna ed estera del paese. Recentemente si è parlato anche di un fallito attentato contro di lui e di un possibile successore.

Roma, 28 febbraio 2026 – La notizia (non confermata) della morte di Ali Khamenei, potrebbe rappresentare una svolta nell’attacco di Israele e Usa all’Iran. La guida suprema dell’Iran, non è solo la massima autorità religiosa e politica del Paese, ma incarna un modello di potere fondato sull'ostilità nei confronti dell’Occidente. Trump: l'Iran non potrà mai avere un'arma nucleare (atex.dam.standard.Video - p.DamVideo) Dalla Rivoluzione islamica alla successione a Khomeini Nato nel 1939 a Mashhad e formatosi nelle scuole teologiche sciite, Khamenei è stato protagonista della Rivoluzione islamica del 1979, quando il Paese venne investito da un cambiamento sociale profondo e radicale. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Ali Khamenei, chi è l’ayatollah che guida l’Iran da quasi 40 anni: dal fallito attentato al possibile successore

L’Ayatollah Ali Khamenei conferma l’uccisione di migliaia di persone durante le proteste in Iran, ma non se ne assume la responsabilitàLa Guida Suprema dell’Iran, l’Ayatollah Ali Khamenei, ha riconosciuto per la prima volta l’uccisione di migliaia di persone durante le proteste che...

Chi è Ali Khamenei, il custode della Rivoluzione: oltre trent’anni al vertice del potere iraniano"Per quanto ne so", ha dichiarato il ministro degli Esteri iraniano in un'intervista esclusiva alla NBC News, "la guida suprema dell'Iran è ancora...

Approfondimenti e contenuti su Ali Khamenei.

Temi più discussi: Iran, cosa si sa sui possibili successori in caso di morte di Khamenei; L’altro uomo che conta davvero in Iran; Il regime di Teheran non ha più consenso, ma la gente non vuole la guerra; Iran, Khamenei prepara la sua successione: Se viene ucciso potere a un triumvirato.

Chi è Ali Khamenei, la guida iraniana nel mirino di Israele e UsaFunzionari israeliani parlano di una possibile uccisione di Khamenei negli attacchi missilistici. Nessuna conferma ufficiale dall’Iran ... tgcom24.mediaset.it

Per i media israeliani Khamenei è morto. L'Iran smentisce, Araghchi: Per quanto ne so sta beneLe immagini satellitari mostrano il compound dove vive la Guida Suprema rasa al suolo, ma non è chiaro dove si trovasse l'Ayatollah al momento ... huffingtonpost.it

ULTIM'ORA: Secondo alcune fonti Ali #Khamenei sarebbe morto. Ma questa notizia è ancora da confermare. È stato ucciso Ali #Shamkani, stretto consigliere della guida suprema. Ucciso anche il giudice della morte, Mohseni Ejei. Radio Radicale #Iran #Turc - facebook.com facebook

ULTIM'ORA: Secondo alcune fonti Ali #Khamenei sarebbe morto. Ma questa notizia è ancora da confermare. È stato ucciso Ali #Shamkani, stretto consigliere della guida suprema. Ucciso anche il giudice della morte, Mohseni Ejei. @RadioRadicale #Iran #Tur x.com