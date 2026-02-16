Autotrasportatori al traguardo | Cotrim festeggia quarant’anni

Nel 1985, sedici autotrasportatori hanno costituito Co.tr.i.m., creando una cooperativa per affrontare insieme le sfide della professione. Oggi, dopo quarant’anni, quella stessa cooperativa ha ampliato il suo giro d’affari da un milione a 18 milioni di euro, contando su 120 dipendenti e una flotta di mezzi che ogni anno percorre circa 15 milioni di chilometri.

LA STORIA della cooperativa Co.tr.i.m. inizia nel 1985 quando sedici autotrasportatori firmarono l’atto costitutivo, e oggi, a quarant’anni di distanza, quel consorzio nato con un fatturato di un milione di euro è diventato una realtà solida da 18 milioni di euro, con 120 collaboratori e mezzi che percorrono ogni anno circa 15 milioni di chilometri. Oggi la Co.tr.i.m. è una realtà solida e in sviluppo e dal primo grande cliente si è passati ad essere presenti in maniera importante nel settore food. Il direttore generale, Bruno Pennesi, spiega come è avvenuto lo sviluppo dell’azienda: "Il segreto della crescita sta nella nostra capacità di risposta e di essere presenti. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Autotrasportatori al traguardo: Co.tr.i.m. festeggia quarant’anni

Lo Iom (Istituto Oncologico Marchigiano) di Ancona celebra i suoi quarant’anni di attività, un percorso di impegno e dedizione al sostegno dei pazienti oncologici e delle loro famiglie.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.