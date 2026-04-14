Un’amica ha una forte attaccamento al suo profumo personale. Dichiara apertamente il marchio di ciò che indossa, ma si mostra riluttante a condividere dettagli quando riceve un complimento sulla fragranza. Quando le viene fatto un commento positivo, si limita a rispondere con un semplice ringraziamento, senza ulteriori spiegazioni o discussioni.

Ho un’amica gelosa del suo profumo personale. Non ha problemi a svelare il brand di ciò che indossa, ma se qualcuno le fa un complimento sulla fragranza che indossa si limita a ringraziare. E fa gatekeeping. Io so qual è la sua fragranza del cuore, perché è favolosa. Così favolosa che mia sorella me l’ha rubata. E così favolosa che una nostra amica l’ha sentita su di lei ed è corsa a comprarla. Pensavo che questa storia l’avrebbe resa felice (fa la PR di quel brand), invece l’ha gettata nello sconforto. Personalmente non ho mai avuto problemi a condividere, che si trattasse della mia routine di skincare, di ciò che indosso e, tantomeno dei miei profumi.🔗 Leggi su Amica.it

© Amica.it - Quanto sei gelosa del tuo profumo?

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Ma comm si gelosa