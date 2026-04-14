Quanto pesa un aquilone? Il business milionario di Artevento che sposta il Pil di Cervia

A Cervia, il settore degli aquiloni ha raggiunto un livello tale da contribuire in modo significativo all’economia locale. Il business legato ad Artevento, specializzato in questa attività, ha portato nel tempo a una crescita economica importante per la cittadina. La manifestazione dedicata agli aquiloni attira visitatori da diverse regioni, generando un impatto positivo sui servizi e sulle attività commerciali della zona.

Possono degli aquiloni spostare il Pil di una località balneare? A Cervia la risposta, per citare Bob Dylan, “soffia nel vento”. Il Festival internazionale dell'aquilone Artevento, giunto alla sua 46esima edizione in calendario dal 23 aprile al 3 maggio, ormai da anni non è più solo una.🔗 Leggi su Ravennatoday.it ARTEVENTO Cervia torna con la 46ª edizione: il festival degli aquiloni celebra il dialogo tra arte e naturaCervia si prepara ad accogliere la 46ª edizione di ARTEVENTO, il festival internazionale dell’aquilone più longevo al mondo, che anche nel 2026... La magia del vento torna protagonista con ARTEVENTO CERVIAUn’edizione senza precedenti quella di ARTEVENTO CERVIA, dove arte e natura si fondono in uno spettacolo che lascerà tutti senza fiato sulla spiaggia... PASQUA DI MORTE SUL LAVORO Pasqua di morte nei cantieri e nelle campagne. Sia detto senza offesa nei confronti dei cristiani: questi non risorgeranno. Ancora morte sul lavoro in Italia; prima la notizia del “suicidio” di ieri pomeriggio del giovane braccian - facebook.com facebook