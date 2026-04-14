Quando lo senti mh mh mh mh dopo un minuto e mezzo ti rompi i coglioni Non si imitano gli altri artisti | Boschetto de Il Volo critica e imita Bad Bunny ospite da Cattelan

Durante un episodio del podcast Supernova, il cantante ha commentato con tono critico alcuni atteggiamenti di Bad Bunny, ospite della trasmissione di Cattelan. In particolare, ha sottolineato come la ripetizione di certi suoni possa risultare fastidiosa dopo un po’ e ha espresso la sua opinione sul fatto che gli artisti non dovrebbero imitare gli altri. Cattelan, impegnato con la sua trasmissione in America Latina, conduce il podcast con un approccio diretto e colloquiale.

Alessandro Cattelan (impegnato in tv alla corte defilippiana quando, senza dubbio, meriterebbe di più) è alla guida un podcast che si chiama Supernova. La sua conduzione è, di solito, dieci spanne sopra quella di tanti altri podcaster. Con Il Volo, però, non è andato proprio tutto liscio. “A proposito di reggaeton, – inizia a riflettere proprio il conduttore, a un certo punto della lunga chiacchierata – ho avuto una discussione con Walter (Proserpio, uno degli autori, ndr ) qualche tempo fa e ne sono uscito come un vecchio “. Che avrà detto mai Alessandro, che certo vecchio non è? Continua: “Ho visto l’ half time show di Bad Bunny e l’ho trovato un bellissimo spettacolo a livello coreografico e tutto quando ma mi sono proprio reso conto che non capisco l’attrattiva della sua esibizione.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

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