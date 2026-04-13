La caduta di stile di Ignazio Boschetto de Il Volo su Bad Bunny | Lo senti e dopo un minuto e mezzo ti rompe i…

Durante una puntata del podcast Supernova condotto da Alessandro Cattelan, tre membri del gruppo musicale hanno commentato l’ultima esibizione di Bad Bunny. Uno di loro ha affermato che ascoltando l’artista si può sentire la sua musica per circa un minuto e mezzo, poi si interrompe improvvisamente. La conversazione si è concentrata sui gusti musicali e sulle impressioni sui vari artisti, senza entrare in dettagli personali o giudizi.

Ospiti del podcast Supernova di Alessandro Cattelan, Piero Barone, Ignazio Boschetto e Gianluca Ginoble, in arte Il Volo, hanno espresso la loro opinione in merito alla sempre crescente popolarità di Bad Bunny, il rapper portoricano che, soprattutto negli ultimi mesi, sembra stare vivendo un’ascesa inarrestabile, che lo ha portato a esibirsi all’ Halftime Show dell’ultimo Super Bowl e a trionfare ai Grammy Awards 2026. Se -pur con qualche riserva- il “padrone di casa” ha elogiato il cantante, evidenziando l’impatto visivo e culturale della sua esibizione dell’8 febbraio, una vera e propria celebrazione dell’ America Latina, non si può dire lo stesso di uno dei tre ospiti.🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it © Metropolitanmagazine.it - La caduta di stile di Ignazio Boschetto de Il Volo su Bad Bunny: «Lo senti e, dopo un minuto e mezzo, ti rompe i…» Leggi anche: “Ma Ignazio Boschetto…”. Il Volo a C’è posta per te, i commenti sulla rete durante l’ospitata La verità su me e Maria De Filippi: Isobel rompe il silenzio dopo Caduta Libera!Isobel Kinnear racconta finalmente il suo rapporto con Maria De Filippi dopo l’arrivo a Caduta Libera.