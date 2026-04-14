Il Volo critica Bad Bunny Boschetto | Top mondiale ma dopo un minuto e mezzo ti rompi i cogli***

Da fanpage.it 14 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Durante una puntata del videopodcast Supernova, Ignazio Boschetto, membro del gruppo musicale Il Volo, ha commentato l’esibizione di Bad Bunny al Super Bowl 2026. Boschetto ha affermato che l’artista è ai vertici mondiali, ma ha aggiunto che la performance dura poco, circa un minuto e mezzo, prima che si interrompa. La discussione ha attirato l’attenzione sui tempi e sulla qualità delle esibizioni di grande livello internazionale.

Ospiti di Supernova, il videopodcast di Alessandro Cattelan, Ignazio Boschetto de Il Volo ha commentato così Bad Bunny e la sua esibizione al Super Bowl 2026: "È al top mondiale, ma dopo 1 minuto e mezzo ti rompi i cogli***".🔗 Leggi su Fanpage.it

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