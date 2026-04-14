Il Volo critica Bad Bunny Boschetto | Top mondiale ma dopo un minuto e mezzo ti rompi i cogli***
Durante una puntata del videopodcast Supernova, Ignazio Boschetto, membro del gruppo musicale Il Volo, ha commentato l’esibizione di Bad Bunny al Super Bowl 2026. Boschetto ha affermato che l’artista è ai vertici mondiali, ma ha aggiunto che la performance dura poco, circa un minuto e mezzo, prima che si interrompa. La discussione ha attirato l’attenzione sui tempi e sulla qualità delle esibizioni di grande livello internazionale.
Ospiti di Supernova, il videopodcast di Alessandro Cattelan, Ignazio Boschetto de Il Volo ha commentato così Bad Bunny e la sua esibizione al Super Bowl 2026: "È al top mondiale, ma dopo 1 minuto e mezzo ti rompi i cogli***".🔗 Leggi su Fanpage.it
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