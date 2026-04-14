Il Volo critica Bad Bunny Boschetto | Top mondiale ma dopo un minuto e mezzo ti rompi i cogli***

Durante una puntata del videopodcast Supernova, Ignazio Boschetto, membro del gruppo musicale Il Volo, ha commentato l’esibizione di Bad Bunny al Super Bowl 2026. Boschetto ha affermato che l’artista è ai vertici mondiali, ma ha aggiunto che la performance dura poco, circa un minuto e mezzo, prima che si interrompa. La discussione ha attirato l’attenzione sui tempi e sulla qualità delle esibizioni di grande livello internazionale.