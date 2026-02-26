Protesta dei sanitari contro la cacciata delle Ong da Gaza e Cisgiordania | Silenzio è complicità Israele rispetti il diritto internazionale

In molte città si sono svolte manifestazioni di protesta contro le recenti decisioni delle autorità israeliane di allontanare le Ong da Gaza e Cisgiordania. I sanitari coinvolti chiedono maggiore attenzione rispetto alle conseguenze di queste azioni, sottolineando l’importanza di rispettare il diritto internazionale. Le proteste si sono concentrate sulla necessità di garantire assistenza umanitaria senza ingerenze.

Dietro il Comala una storia importante. Ora sul futuro dello spazio torinese volano accuse a Comune e Pd Salta la messa per le vittime di Covid, perché? Vogliono toglierci anche la memoria? Trasferiti ad altri incarichi i quattro agenti colleghi di Carmelo Cinturrino e indagati nell'inchiesta sull'omicidio di Rogoredo Valanga in Valdidentro: morti due giovani scialpinisti. Protesta dei sanitari contro la cacciata delle Ong da Gaza e Cisgiordania: "Silenzio è complicità, Israele rispetti il diritto internazionale" Flash mob dei sanitari davanti all'ospedale: "No al bando delle Ong, stiamo con Gaza" Mo: Msf, 'negando registrazione ong Israele viola diritto internazionale umanitario'