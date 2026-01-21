Britney Spears ha condiviso su Instagram una foto scattata davanti alla Mela Reintegrata di Michelangelo Pistoletto, posta davanti alla Stazione Centrale di Milano. Nell’immagine, un uomo sconosciuto si trova davanti all’opera, suscitando sorpresa nella popstar, che ha commentato: «Da dove salta fuori?». La scena ha attirato l’attenzione degli utenti, mentre Britney ha chiarito l’origine reale dell’immagine e la sua reazione.

Britney Spears, che dal 2021 è libera dalla conservatorship, però, sembra aver pensato a un fotomontaggio, o magari una trovata dell’intelligenza artificiale. Di certo non a un’opera d’arte contemporanea italiana. I commenti, come sempre, sono disattivati: nessun fan italiano ha potuto spiegarle che quella mela è lì da dieci anni e ha una funzione precisa. Ma lo ha fatto l’artista biellese 92enne in persona: Michelangelo Pistoletto ha ripubblicato sul suo account Instagram il post di Britney Spears scrivendo sulla foto: «Oops! I did it» (il riferimento ovvio è a Oops!. I Did It Again, singolo del 2000 della cantante statunitense), cioè: «L’ho fatta io». 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Britney Spears sulla Mela Reintegrata davanti alla Stazione Centrale di Milano: «Da dove salta fuori?». E l'artista risponde

Britney Spears incredula per la Mela gigante davanti alla stazione di Milano, la gaffe social: «Da dove c***o salta fuori?»Britney Spears ha condiviso sui social una reazione spontanea alla presenza di una grande mela posizionata davanti alla Stazione Centrale di Milano, accompagnata da un commento colorito.

Britney Spears scopre la mela di Milano Centrale: il post (con un uomo sconosciuto) fa impazzire i fanBritney Spears ha condiviso su Instagram una foto che ritrae un uomo sconosciuto davanti alla celebre mela gigante di Milano Centrale.

Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Argomenti discussi: Britney Spears si è chiesta da dove ca**o salta fuori la mela di Pistoletto in Stazione Centrale a Milano; La Mela Reintegrata gigante a Milano ha shockato Britney Spears; Britney Spears incredula per la Mela gigante davanti alla stazione di Milano, la gaffe social: Da dove c***o salta fuori?; Da dove c***o arriva quella mela?. Alla domanda di Britney Spears risponde Pistoletto: È mia.

Britney Spears scopre la mela di Milano Centrale: il post (con un uomo sconosciuto) fa impazzire i fanUno degli ultimi post di Britney Spears ha suscitato scalpore, perché è una foto della mela gigante di Pistoletto che si trova a Milano. Ma nella foto c'è un misterioso ... msn.com

Britney Spears incredula per la Mela gigante davanti alla stazione di Milano, la gaffe social: «Da dove c***o salta fuori?»La popstar (decaduta) ha postato un selfie di uno sconosciuto con l'opera di Pistoletto, convinta probabilmente si trattasse di un fotomontaggio ... open.online

Botta e risposta fra Britney Spears e Michelangelo Pistoletto. Su @rep_milano x.com

BRITNEY SPEARS ELOGIA MADONNA: "LA AMMIRO PIÙ DI CHIUNQUE ALTRO" La voce di "...Baby one more time" condivide un lungo messaggio social su Madonna Leggi tutto https://www.rockol.it/news-756507/britney-spears-elogia-madonna-la-ammir - facebook.com facebook