Da dove c***o salta fuori quella mela? | Britney Spears meravigliata per la scultura alla Stazione Centrale di Milano L’artista Pistoletto risponde con ironia

Britney Spears ha citato involontariamente Milano. La star mentre stava curiosando sui social ha trovato la foto di un selfie di viaggiatore in piazza Duca D’Aosta alla Stazione Centrale di Milano davanti all’ormai famosa scultura a forma di mela intitolata “Mela Reintegrata” che rappresenta il “Terzo Paradiso”, firmata dall’artista Michelangelo Pistoletto. Ma evidentemente la cantante non ne era a conoscenza, tanto che ha esclamato sui social, postando la foto della scultura, “Where the fuck did that apple come from???” ossia “Da dove c***o salta fuori quella mela??? “. A domanda si risponde. Ed è così che l’artista 92enne artista ha risposto alla Spears scrivendo “Oops! I did it”, per citare un suo famoso brano del 2000, “L’ho fatta io”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Forse la popstar pensava che la foto dello sconosciuto davanti all'opera di Michelangelo Pistoletto fosse un fotomontaggio o una creazione dell'intelligenza artificiale e così ci ha pensato il 92enne ...

