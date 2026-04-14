Il 7 aprile 2026, un piccolo coro istituzionale statunitense, composto da agenzie come l’FBI, la CISA, la NSA, l’Agenzia per la Protezione dell’Ambiente e il Dipartimento dell’Energia, ha condiviso un messaggio congiunto. La comunicazione riguarda questioni di sicurezza informatica e la gestione dei rischi cyber. La notizia si inserisce in un quadro di crescente attenzione alle minacce digitali e alla loro diffusione tra le istituzioni pubbliche.

Il 7 aprile 2026 un piccolo coro istituzionale statunitense che comprende tutte le principali agenzie come FBI, CISA, NSA, Environmental Protection Agency, Department of Energy e U.S. Cyber Command Cyber National Mission Force ha diffuso congiuntamente un comunicato, avvertendo che attori cyber affiliati all’Iran stavano prendendo di mira PLC esposti su Internet all’interno di infrastrutture critiche statunitensi. La parte più insidiosa di questa notizia è che, a prima vista, può sembrare l’ennesimo episodio da lessico cyber: APT, PLC, HMI, SCADA, porte, firmware, indicatori di compromissione. Tutto materiale che per il lettore comune rischia di suonare come una messa in latino liturgico.🔗 Leggi su Panorama.it

© Panorama.it - Quando il rischio cyber diventa abitudine

Defending Your Cyber Systems and Your Mental Attack Surface with Chris Hughes

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