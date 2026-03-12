Guerra ibrida | il cyber diventa arma strategica in Medio

Il conflitto in Medio Oriente si estende ora anche nel mondo digitale, con operazioni cibernetiche che assumono un ruolo sempre più importante. Le attività online vengono utilizzate come parte integrante delle strategie militari, contribuendo a influenzare le dinamiche sul campo. Le azioni nel cyberspazio si affiancano alle operazioni convenzionali, rendendo il fronte digitale un elemento chiave nel conflitto attuale.

Il conflitto in Medio Oriente si è spostato sul fronte digitale, dove le operazioni cyber sono diventate un’arma strategica a fianco degli scontri militari. L’uccisione di Khamenei ha scatenato una reazione immediata da parte di Teheran, trasformando la guerra in uno scontro ibrido tra armi convenzionali e attacchi informatici. L’intervento congiunto di Stati Uniti e Israele ha innescato una catena di eventi che coinvolge anche basi militari italiane all’estero, come quella colpita a Erbil senza feriti. Esperti come Pierguido Iezzi e Anna Vaccarelli analizzano come i dati d’ascolto e le dinamiche produttive nazionali riflettano questo nuovo scenario di sicurezza globale. 🔗 Leggi su Ameve.eu

