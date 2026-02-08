Lindsey Vonn e l' ossessione del limite | quando il coraggio diventa un rischio

Lindsey Vonn, una delle campionesse più note dello sci alpino, torna a far parlare di sé dopo un incidente che mette in luce il suo rapporto complicato con il limite. La caduta dell’atleta americana, infatti, svela come il suo desiderio di superare ogni ostacolo possa trasformarsi in un rischio, portandola a ignorare i segnali di stanchezza e dolore. Un esempio di come il coraggio, se non controllato, possa diventare anche una forma di ossessione.

Ossessionata, si può dire? Ma se non sei così - ossessionata - a quarantun anni non sei più lì a sentire il morso dell’emozione che ti stringe lo stomaco mentre aspetti di scendere a cento all’ora contro ragazzine che potrebbero essere figlie tue. Quella qualità - l’ossessione, e la capacità di immolare qualsiasi cosa nel tentativo di placarla - è esattamente quello che distingue le fuoriclasse da tutte le altre. Eppure la storia di Lindsey Vonn va oltre le normali dinamiche dello sport orco che tutto pretende, anche i sacrifici umani. Quelle urla disperate le avevamo incontrate altre volte. Soltanto l’altra sera, vedendo il sorriso meraviglioso di Deborah Compagnoni mentre accendeva il braciere del Giochi, abbiamo tutti pensato a quando l’avevamo sentita gridare inconsolabile a Meribel. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

Lindsey Vonn ha lasciato Cortina in elicottero sotto gli applausi.

Lindsey Vonn, la leggenda dello sci, torna a far parlare di sé.

Milano Cortina: Lindsey Vonn trasferita all'ospedale di CortinaLindsey Vonn è stata trasportata all'ospedale Codivilla di Cortina D'Ampezzo dopo la rovinosa caduta nella discesa libera sulla pista Olympia. Sul posto è intervenuto l'elicottero Falco 2 del Soccorso ... rainews.it

Incredibile: Lindsey Vonn crolla dopo pochi metri, l'urlo di dolore devasta CortinaINVIATO A CORTINA - Incredibile alle Olimpiadi: la campionessa Lindsey Vonn cade dopo pochi metri sulla pista di Cortina durante la discesa libera. Il suo urlo ha choccato tutti. La caduta terribile d ... corrieredellosport.it

ULTIM'ORA - Brutta caduta di Lindsey Vonn, a Cortina, durante la discesa libera delle Olimpiadi invernali, oggi domenica 8 febbraio. La sciatrice americana è stata soccorsa sulla pista. La gara è stata interrotta. Leggi gli aggiornamenti sul Corriere: trovi il lin facebook

Caduta choc per Lindsey Vonn ai Giochi Olimpici invernali di #MilanoCortina2026 durante la discesa libera femminile, trasportata via in elicottero Un grande in bocca al lupo per la campionessa americana x.com