Qualcuno pagherà un Picasso 100 euro

In una recente lotteria di beneficenza, il vincitore avrà la possibilità di acquistare un quadro di Picasso a soli 100 euro. L’evento ha attirato l’attenzione di molti, dato che il quadro ha un valore molto superiore a quella cifra. Chi ha acquistato il biglietto vincente potrà quindi ottenere un’opera d’arte di grande fama a un prezzo molto inferiore a quello di mercato.

A fare l'affare sarà chi ha comprato il biglietto vincente di una lotteria di beneficienza organizzata dalla casa d'aste Christie's Martedì decine di migliaia di persone parteciperanno all’estrazione di un dipinto del pittore spagnolo Pablo Picasso, uno dei più influenti del Ventesimo secolo: il quadro, realizzato nel 1941, si intitola Tête de Femme (“Testa di donna”) e ha un valore stimato di un milione di euro. Ma il biglietto per partecipare ne costa soltanto 100. L’estrazione avverrà alle 18 nelle gallerie parigine della famosa casa d’aste britannica Christie’s, che ha organizzato l’evento. Sono stati messi in vendita 120mila biglietti, e ce n’è ancora qualcuno disponibile.🔗 Leggi su Ilpost.it © Ilpost.it - Qualcuno pagherà un Picasso 100 euro Leggi anche: Come funziona la lotteria che mette in palio un Picasso per 100 euro Leggi anche: 1 Picasso a 100 euro? Non è una truffa, ma una vera lotteria per sostenere la ricerca sull’Alzheimer Torna la lotteria internazionale ‘1 Picasso for 100 Euros’, la lotteria internazionale che trasforma uno dei nomi più noti della storia dell’arte in un biglietto numerato. È ancora possibile per qualche ora comprare i biglietti e provare a vincere 'Tête de femme', gou - facebook.com facebook RT @ElenaLeo13: Pablo Picasso (1881 - 1973), Madre e figlio. Olio su tela, 1921. Dettaglio. Art Institute, Chicago. x.com