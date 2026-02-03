Amazon rafforza il commercio digitale con nuova funzione Cortilia per gli utenti italiani

Da ameve.eu 3 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Amazon ha lanciato una nuova funzione per i clienti italiani: una sezione dedicata alla spesa di prodotti freschi e locali, chiamata Cortilia. Ora gli utenti possono ordinare frutta, verdura e altri alimenti direttamente dal sito, senza dover andare al supermercato. Amazon punta a rafforzare il commercio digitale in Italia con questa novità semplice, immediata e pensata per chi cerca prodotti di qualità a portata di clic.

Amazon ha introdotto una nuova funzionalità per i suoi utenti italiani: la sezione Cortilia, dedicata alla spesa online di prodotti freschi e locali. L’opzione, disponibile in alcune aree d’Italia, permette agli utenti di effettuare l’ordine direttamente su Amazon e di ricevere i prodotti con un servizio di consegna settimanale. Il servizio è attivo in alcune città del Nord Italia e a Roma, con un minimo d’ordine di 39 euro per il Nord e 49 euro per la capitale. I prodotti sono selezionati da Cortilia, che garantisce qualità e freschezza, con un impegno elevato nei confronti del controllo qualità. 🔗 Leggi su Ameve.eu

amazon rafforza il commercio digitale con nuova funzione cortilia per gli utenti italiani

© Ameve.eu - Amazon rafforza il commercio digitale con nuova funzione Cortilia per gli utenti italiani

Approfondimenti su Amazon Cortilia

Google Chrome finalmente accontenta gli utenti con una nuova funzione

Amazon: a Parma arriva il servizio di consegna della spesa con Cortilia

Martedì 27 gennaio, Amazon lancia a Parma il servizio di consegna della spesa con Cortilia.

La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online.

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.