Il Punto Digitale Facile di Massarosa ha raggiunto risultati significativi nel 2025, superando del 25% il target stabilito dalla Regione Toscana. Grazie a un impegno costante, si è collocato tra i migliori punti di servizio in regione per il numero di pratiche gestite, dimostrando un'efficace capacità di risposta alle esigenze della comunità locale.

Numeri record per il Punto Digitale Facile a Massarosa che ha superato del 25% il target affidato dalla Regione posizionandosi ai primi posti in Toscana per pratiche gestite nel 2025. Per questo è stato deciso di proseguire lo sportello anche nel 2026. Si tratta di un punto di accesso alla facilitazione digitale per agevolare e accompagnare gratuitamente i cittadini in tutte le prestazioni, realizzato in collaborazione con l’associazione Versilia Verdelago e grazie ad un progetto presentato dall’Unione dei Comuni all’Unione europea NextGenerationEU. Carta d’identità elettronica, Spid, Servizi digitali sanitari nazionali, servizi digitali scolastici, agenda digitale per i servizi demografici adesso sono più facili ed accessibili grazie a questa postazione dedicata con operatore per l’assistenza. 🔗 Leggi su Lanazione.it

