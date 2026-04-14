In una partita recente, la dinamica delle decisioni e dei risultati sembra seguire una logica semplice: vincere significa aver avuto ragione, perdere indica un torto. Quando si riesce a sostituire un giocatore importante e a uscire dal campo con i punti, la mossa viene considerata un colpo di genio. La partita si è svolta nel territorio di Rieti, con gli esiti che si sono decisi in modo netto e diretto.

Se vinci hai ragione. Se perdi hai torto. Se porti Johnson al posto di un secondo lungo ed esci dal campo di Rieti con i due punti in tasca, hai fatto una genialata. Purtroppo non è andata cosi. La Vuelle è uscita bastonata, è stata agganciata al primo posto da Bologna-2 e da Scafati. E adesso si rafforzano i dubbi. Prossimi e ultimi due giri, chi porta in panchina Leka? Il play-guardia americano o Smith, e cioè il secondo lungo? Perchè ora si entra in pieno dubbio shakesperiano: essere o non essere? E alla fine uno finisce per incartarsi. L’ usato sicuro diceva, al di là delle valutazioni sull’ avversario, che era meglio Johnson. Il campo ha raccontato che la monetina è caduta sulla faccia sbagliata.🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - PUNTI DI VISTA. La moneta è caduta nel verso sbagliato

Su Moneta la trappola Tfr-pensioni. E nel lusso impazza l'oro fake. Mediobanca verso il compromessoMoneta raccoglie indiscrezioni che definiscono gli scenari possibili su Piazzetta Cuccia dopo il passaggio nell'orbita di Monte Paschi.

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Pierina Paganelli: sola (giu') per 4.49 minuti, anche se fosse sceso Luis. Il vero buco temporale.

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