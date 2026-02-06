Su Moneta la trappola Tfr-pensioni E nel lusso impazza l' oro fake Mediobanca verso il compromesso

Le polemiche sui fondi pensione e il Tfr tornano a scaldare il dibattito a Moneta. Mentre in città si preparano per i Giochi Olimpici invernali di Milano Cortina, alcuni lavoratori e sindacati continuano a denunciare rischi e trappole nelle opzioni di investimento, in particolare nelle scelte legate al Tfr. Nel frattempo, tra i negozi di lusso, si moltiplicano le vendite di oro fake, che circola senza controllo e senza garanzie. Mediobanca sembra avvicinarsi a un accordo che potrebbe

Mentre si accendono le luci sui Giochi Olimpici invernali di Milano Cortina, le polemiche non si spengono. Con un'analisi che fa ordine tra costi reali e benefici effettivi si apre il nuovo numero di Moneta, in edicola da domani con Il Giornale, Libero e Il Tempo. Come ricorda nell'editoriale il direttore Osvaldo De Paolini, non esiste crescita senza cambiamento, e l'Olimpiade può diventare un banco di prova decisivo per il Paese. Con questo messaggio, lo sguardo del settimanale si allunga sul futuro, a cominciare da quello delle pensioni, chiamate a fare i conti con la Legge di Bilancio e con una serie di novità tra silenzio-assenso, deducibilità fiscale e modalità di riscossione.

