Spunti di vista La grande sfida nel ricordo di Rino Marchesi

Stasera il Como affronterà l’Inter nell’andata della semifinale di Coppa Italia, portando i tifosi a rivivere ricordi e momenti passati. La partita suscita emozioni e ricordi di eventi storici legati alla squadra, mentre i sostenitori si preparano a seguire un match che ha già catturato l’attenzione di molti. La sfida si svolge in un clima di attesa e nostalgia tra gli appassionati.

Mola Corsi e ricorsi storici. Coincidenze. Destino. Stasera il Como giocherà l’andata della semifinale di Coppa Italia contro l’ Inter e la mente dei tifosi, quelli con qualche capello bianco in più, torna indietro nel tempo. IL 4 giugno del 1986, ovvero quasi quarant’anni fa, i lariani giocarono il ritorno della semifinale della stessa competizione, contro la Sampdoria. Sulla panchina oggi occupata da Cesc Fabregas c’era Rino Marchesi, un gentiluomo del calcio, che ci ha lasciato nella giornata di domenica. Quella stagione fu memorabile per i lariani (9° posto in campionato) ma il sogno di arrivare a giocarsi la coppa in finale svanì durante i supplementari, quando al Sinigaglia successe di tutto dopo il rigore fischiato dall’arbitro Redini in favore dei blucerchiati per un presunto fallo di Maccoppi su Pino Lorenzo. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - (S)punti di vista. La grande sfida nel ricordo di Rino Marchesi Leggi anche: È morto Rino Marchesi: primo allenatore di Maradona, chiuse la carriera nel Lecce Aveva 89 anni La scomparsa di Rino Marchesi e la sua esperienza a MontevarchiArezzo, 02 marzo 2026 – Il calcio italiano piange la scomparsa di Rino Marchesi, ex calciatore e allenatore tra i protagonisti del panorama tecnico... Aggiornamenti e contenuti dedicati a Rino Marchesi Discussioni sull' argomento (S)punti di vista. La grande sfida nel ricordo di Rino Marchesi; IL RICORDO - Di Fusco: Rino Marchesi ottimo allenatore e grandissima persona, trattava tutti allo stesso modo e con lo stesso garbo; Addio a Rino Marchesi, sfiorò il primo scudetto del Napoli con Vinazzani e Musella (e Krol); Avviso ai naviganti. Salvatore Biazzo ricorda Rino Marchesi "E' stato Carosi a segnalare Marchesi all'Avellino" - facebook.com facebook È una delle prime #Lazio che andai a vedere allo stadio. Era il 66. Il penultimo in piedi era Rino Marchesi. Un difensore solido, un gentiluomo fuori dal campo. Rino ci ha lasciato ieri. In quella squadra, che retrocedette in B, c'erano Carosi, Zanetti, Dolso, D'Am x.com