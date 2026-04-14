Puntese Multiservizi il 15 aprile sit-in e vertice in Prefettura | a rischio 58 lavoratori e servizi essenziali

Il prossimo 15 aprile, alle 10:30, si svolgerà un sit-in davanti alla Prefettura di Catania promosso dai lavoratori di Puntese Multiservizi. L’evento, previsto in via Etnea, coinvolgerà 58 dipendenti e si concentra sulla richiesta di garanzie per il loro impiego e per la prosecuzione dei servizi pubblici di cui si occupano. Contestualmente, si terrà un vertice tra i rappresentanti sindacali e le autorità locali.

Mercoledì 15 aprile 2026, dalle ore 10, 30, si terrà sit-in delle lavoratrici e dei lavoratori della Puntese Multiservizi in via Etnea, di fronte alla Prefettura a Catania, per chiedere tutele occupazionali per i 58 dipendenti e la continuità dei servizi pubblici essenziali. La manifestazione è.🔗 Leggi su Cataniatoday.it SanitaService: un blocco che mette a rischio i servizi essenzialiNegli ultimi giorni stiamo assistendo a un attacco sistematico e strumentale nei confronti delle Sanitaservice della Regione Puglia. Vertenza Isap packaging, sit-in permanente dei lavoratori contro il rischio licenziamentiÈ iniziato oggi il sit-in permanente dei lavoratori davanti allo stabilimento della Isap Packaging di Aci Sant'Antonio, con il fermo totale della...