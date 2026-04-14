Pullazi non trema | Scafati è una bolgia ma la pressione è tutta loro

L’Unicusano Avellino Basket ha ottenuto due vittorie consecutive, prima contro Mestre in trasferta e poi in casa contro Ruvo di Puglia, riportando entusiasmo in vista del finale di stagione. La squadra di coach Gennaro Di Carlo si prepara ora alle prossime sfide, mentre il clima tra le tifoserie si fa sempre più acceso. La partita contro Mestre si è conclusa con un punteggio di 83-85, segnando un importante successo esterno per i biancoverdi.

Tempo di lettura: 2 minuti Non è un momento qualunque per l’ Unicusano Avellino Basket. Con la vittoria corsara al Taliercio contro Mestre (83-85) e il recente successo interno contro Ruvo di Puglia, la squadra di coach Gennaro Di Carlo ha ufficialmente riacceso i motori per il rush finale. Al centro di questa rinascita c’è Rei Pullazi, l’uomo del momento, chiamato a trascinare i biancoverdi nel caldissimo derby di domenica 19 aprile contro la Givova Scafati. Per Pullazi non sarà una partita come le altre. Tornare al PalaMangano significa affrontare il proprio passato, ma soprattutto sfidare la capolista del campionato. Scafati, reduce da sette vittorie consecutive, occupa il terzo posto a pari punti con Fortitudo Bologna e Pesaro, e punta dritto alla promozione diretta.🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Pullazi non trema: “Scafati è una bolgia, ma la pressione è tutta loro” Rei Pullazi lascia lo Scafati BasketQuesto testo descrive, in modo chiaro e neutro, le condizioni relative all’uso delle immagini presenti sul sito, alle pratiche di privacy e alle... Vince, ma solo al tie-break. Ad Atene sarà una bolgiaMegabox 3 Panathinaikos 2 MEGABOX: Bici 32, Feduzzi (L) ne, Carletti ne, Giovannini 12, De Bortoli (L), Candi 7, Bartolucci 2, Thokbuom ne, Butigan... E' in arrivo il nuovo Magazine biancoverde. Sabato al PalaDelMauro trovi l'ultimo numero con il poster di Rei Pullazi e gli aggiornamenti sulle squadre. Passa a prenderlo prima della gara. Disponibile fino ad esaurimento copie. #AvellinoBasket #Unicusano # - facebook.com facebook