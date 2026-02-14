Rei Pullazi lascia lo Scafati Basket

Rei Pullazi ha deciso di lasciare lo Scafati Basket dopo aver giocato con la squadra per due stagioni consecutive. La sua partenza è stata annunciata ufficialmente dalla società, che ha ringraziato il giocatore per il contributo dato sul campo. Pullazi, 28 anni, ha contribuito con punti importanti nelle partite decisive e ha conquistato il supporto dei tifosi locali.

Questo testo descrive, in modo chiaro e neutro, le condizioni relative all’uso delle immagini presenti sul sito, alle pratiche di privacy e alle modalità di contatto ufficiali. L’obiettivo è offrire informazioni sintetiche, affidabili e facilmente consultabili, evidenziando i limiti di utilizzo e le tutele applicabili senza riferimenti a contenuti esterni. Le fotografie inserite nelle pagine del sito sono soggette a copyright e proprietá intellettuale. Non è consentito usarle per scopi commerciali, no-profit o governativi senza un permesso scritto dall’intestatario dei diritti. L’uso non autorizzato può configurare violazioni di diritto d’autore e comportare azioni legali. 🔗 Leggi su Mondosport24.com © Mondosport24.com - Rei Pullazi lascia lo Scafati Basket Colpaccio Avellino: ufficiale l’arrivo del veterano Rei Pullazi Rei Pullazi si unisce all’Avellino Basket dopo aver firmato ufficialmente il contratto, portando con sé una lunga esperienza nel settore. Unicusano Avellino Basket – Givova Scafati: biglietti in prevendita a tariffe scontate per il derby Sono disponibili altri contenuti per ampliare la visione della notizia. Argomenti discussi: MERCATO A2/ HARRISON VERSO ROSETO, NOBILI VICINO A SCAFATI CON PULLAZI IN DIREZIONE AVELLINO. LORO TRA CIVIDALE E VERONA.; A2: Scafati piomba su Nobili seguito anche da VL Pesaro Pullazi vicino ad Avellino; Mercato A2: Rei Pullazi verso il passaggio da Scafati a Avellino; Rumors, Scafati Basket piomba sul lungo Nicolò Nobili. Rei Pullazi in uscita verso Avellino?. Sport Channel 214. . Avellino cambia volto sotto canestro: la pausa porta in dote Pullazi L'Unicusano Avellino Basket sfrutta la pausa forzata per un doppio obiettivo: recuperare gli infortunati ma soprattutto inserire in gruppo Rei Pullazzi. L'ala italo-alb facebook #Avellino firma Rei #Pullazi in uscita da Scafati. Il giocatore albanese arriverà in Irpinia nella giornata di giovedì. #LNP x.com