Vince ma solo al tie-break Ad Atene sarà una bolgia

Nella partita tra Megabox e Panathinaikos, la squadra italiana ha vinto al tie-break dopo aver perso i set iniziali. La sfida si è conclusa con un punteggio di 3-2 in favore dei Megabox. In campo, i giocatori principali sono stati Bici con 32 punti, Ungureanu con 10 e Omoruyi con 8. Ad Atene, la prossima partita si preannuncia molto combattuta.

Megabox 3 Panathinaikos 2 MEGABOX: Bici 32, Feduzzi (L) ne, Carletti ne, Giovannini 12, De Bortoli (L), Candi 7, Bartolucci 2, Thokbuom ne, Butigan 7, Mitkova ne, Ungureanu 10, Stoyanova ne, Omoruyi 8, Lazaro. All. Pistola. PANATHINAIKOS ATENE: Chatziestratiadou 7, White 9, Tani, Strantzali 6, Bennet 9, Rapti, Kostanrinidou, Samadan 9, Rogka (L), Lampkowska 19, Antonakaki, Papageorgiou 1, Konstantinou 7, Papa ne. All. Chiappini. Arbitri: Hayaux Du Tilly e Pisevs. Parziali: 25-20 (27'), 20-25 (29'), 25-12 (22'), 22-25 (34'), 15-12 (17'). Note: spettatori 1938. La Megabox la spunta al tie-break. Garauno della finale di Challenge Cup è sua. Mercoledì 18 marzo ad Atene il secondo e ultimo atto.