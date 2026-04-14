Pulisic addio al Milan per 60 milioni? Due big di Premier puntano l’americano | i dettagli

Christian Pulisic potrebbe lasciare il Milan nella prossima sessione di calciomercato estivo, con una possibile cessione stimata intorno ai 60 milioni di euro. Due grandi club della Premier League stanno seguendo da vicino la situazione dell’attaccante statunitense, nato nel 1998, che ha già avuto un’esperienza nel campionato inglese con il Chelsea. La trattativa è ancora in fase preliminare e non ci sono conferme ufficiali.

Strana la stagione 2025-2026 di Christian Pulisic: devastante, trascinatore fino alla fine del 2025 e praticamente inesistente con l'inizio del nuovo anno. Era il top scorer del Milan, segnava a raffica, poi dalla rete del vantaggio nel 3-0 di 'San Siro' contro l'Hellas Verona dello scorso 28 dicembre, di 'Capitan America' si sono perse le tracce. Ha giocato, con molti acciacchi questo è vero. Sotto porta, però, si è divorato una quantità industriale di palle-gol in varie partite. È passato attraverso una discussione in campo con Rafael Leão il 15 marzo sul campo della Lazio, poi ha servito ad Adrien Rabiot, lo scorso 21 marzo contro il Torino, il primo assist del 2026.🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Pulisic, addio al Milan per 60 milioni? Due big di Premier puntano l’americano: i dettagli Addio Milan, va in Premier per 30 milioni: adesso è fattaPessime notizie per il Milan dal calciomercato: tutto fatto, il futuro del calciatore sarà nel campionato inglese. La Premier spariglia le carte: 40 milioni e addio MilanNon è certo un mistero l’intenzione del Milan di prendere almeno un grande attaccante nel prossimo calciomercato estivo.