Il Milan ha ufficialmente ceduto il suo calciatore, che si trasferirà in Premier League per una cifra di 30 milioni di euro. Dopo lunghe trattative, l’accordo è stato raggiunto e il trasferimento si è concretizzato. Questa operazione segna un importante cambiamento per il club, che vede partire uno dei suoi giocatori più rappresentativi, ora pronto a affrontare una nuova sfida nel calcio inglese.

Pessime notizie per il Milan dal calciomercato: tutto fatto, il futuro del calciatore sarà nel campionato inglese. È considerato uno dei più grandi talenti brasiliani della nuova generazione e il Milan aveva provato a lungo ad anticipare mezza Europa, ma il futuro di Rayan Vitor Simplício Rocha, meglio noto come Rayan, sarà targato Premier League. Davvero una pessima notizia per la compagine rossonera, che aveva sognato un’altra grande operazione simile a quella che portò Kakà in rossonero nel 2003. Rayan in azione (Ansa) – Calciomercato.it Secondo quanto riportato in queste ore da ‘Calciomercato. 🔗 Leggi su Calciomercato.it

© Calciomercato.it - Addio Milan, va in Premier per 30 milioni: adesso è fatta

Leggi anche: Chukwueze risorge in Premier: doppietta al City e riscatto vicino. Il Milan fiuta un affare da 30 milioni

Centrosinistra, coalizione fatta. Adesso va trovato il candidato: "Un volto della società civile"La coalizione di centrosinistra, composta da dieci liste, ha formalizzato il suo accordo per le prossime elezioni comunali.

La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti.

Finiamo i livelli in PERU... si va in GRECIA! - TOMB RAIDER ANNIVERSARY [02]

Argomenti discussi: Altro che addio: Nkunku al Milan è ormai sempre più che decisivo e spunta un siparietto con Allegri; Milan, è ufficiale l'addio di Maximilian Ibrahimovic: va all'Ajax, indosserà la numero 27; Milan, Nkunku ha deciso: niente addio, vuole restare in rossonero; Massimo Ambrosini: Piansi da solo dopo Siena-Milan, i compagni non sapevano che avevo capito tutto.

Addio al Milan e trasferimento alla Dinamo Bucarest per il capitano della squadra B DutuAddio al Milan Futuro, del quale è il capitano, e in generale ai colori rossoneri, per il difensore Matteo Dutu (20 anni). Il centrale di retroguardia. tuttomercatoweb.com

Ambrosini torna sull'addio al Milan: «Avevo già capito»Ambrosini torna sull’addio al Milan nel corso di una live. L’ex centrocampista ha rivelato un aneddoto di quel giorno e del possibile trasferimento al West Ham Durante una live di Cronache di Spogliat ... milannews24.com

Gerry Cardinale accelera: addio al fondo Elliott entro marzo 2026 grazie al rifinanziamento Manulife! https://www.milannews24.com/colombo-cardinale-milan-elliott-redbird/ #ACMilan #RedBird #Cardinale #SempreMilan - facebook.com facebook

#Milan, bomba de 'La Verità': possibile addio di #Furlani. Ecco l'indiscrezione #SempreMilan x.com