Pugno in faccia per una sigaretta giovane va in coma | Tre operazioni conseguenze gravi

Nella serata di lunedì 14 aprile, un giovane è stato preso a pugni per una sigaretta, finendo in coma. I carabinieri di Ferrara hanno eseguito un'ordinanza di arresti domiciliari emessa dal giudice per un 24enne, indagato per lesioni gravi. Il ragazzo ha subito tre interventi chirurgici a seguito dell’aggressione e presenta conseguenze serie. La vicenda ha portato all’indagine delle forze dell’ordine.

Un pugno per una sigaretta, poi il coma. Nella serata di lunedì 14 aprile, i carabinieri di Ferrara hanno dato esecuzione a un’ordinanza di applicazione della misura cautelare degli arresti domiciliari, emessa dal Gip del Tribunale estense, nei confronti di un 24enne indagato per lesioni.🔗 Leggi su Ferraratoday.it Sferra un vile pugno alla tempia dell’avversario: giovane rugbista operato d’urgenza, ora è in comaSui campi del rugby dilettantistico francese si è consumato un atto di efferata violenza nei confronti di Noha Loubety, 23enne giocatore colpito alla... Leggi anche: Prima chiedono una sigaretta, poi gli sferrano un pugno: studente aggredito