Prima chiedono una sigaretta poi gli sferrano un pugno | studente aggredito

E' stato aggredito in piazza Elia Costa, a Gavinana, da tre giovani. Il violento episodio denunciato da uno studente di 18 anni sarebbe avvenuto nella notte tra domenica e lunedì scorsi, dopo le 23. Stando al racconto della vittima, come riporta il Corriere Fiorentino, il ragazzo si trovava con degli amici e stava chiacchierano seduto su una panchina, quando sarebbero arrivati tre ragazzi. Dapprima avrebbero chiesto una sigaretta, poi hanno chiesto soldi. Quindi è scattata l'aggressione. I tre si sono scagliati contro uno dello studente che a quel punto è intervenuto per difenderlo ed è stato colpito con un pugno al volto. A quel punto le vittime, temendo che i tre fossero armati, si sono allontanati. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it

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