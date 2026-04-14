Puglia | trenta nuovi alberi monumentali Aggiornato l' elenco

La giunta regionale della Puglia ha aggiornato l’elenco degli alberi monumentali presenti sul territorio, portando a 252 il numero totale. Tra queste piante, alcune sono state inserite di recente, mentre altre sono state rimosse o spostate in nuove categorie. L’elenco comprende esemplari di diverse specie distribuiti in vari comuni della regione. L’aggiornamento riguarda anche l’inserimento di trenta nuovi alberi riconosciuti come monumentali.

Elenco degli alberi monumentali della Puglia aggiornato oggi dalla giunta regionale. Sono 252. Le novità sono rappresentate da trenta alberi: 26 nel foggiano-15 fra cui molti tassi in territorio di Monte Sant’Angelo, Falascone, Foresta Umbra (uno dei quali ha una circonferenza che sfiora i cinque metri); 8 in territorio di Vico del Gargano; 2 in territorio di Vieste; 1 in territorio di Peschici; 2 a Trani, Giardino Telesio (terebinto e leccio); 1 a Tuturano (quercia vallonea); 1 a Martina Franca, Monte Tullio – via Crispiano, 62 (fragno). Proprio Monte Sant’Angelo, Brindisi e Martina Franca sono i territori più rappresentati da alberi monumentali nell’elenco regionale.🔗 Leggi su Noinotizie.it

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