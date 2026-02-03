Nel 2026, la Puglia apre le porte a nuovi voli diretti verso New York. È una svolta importante che cambierà il modo di viaggiare, riducendo i tempi di viaggio e aprendo la regione a un mercato più grande. Le nuove rotte intercontinentali saranno un’opportunità per aziende e turisti, portando più collegamenti e più crescita.

Il 2026 si annuncia come l’anno della svolta definitiva per i cieli pugliesi. Non si tratta solo di nuove rotte europee, ma di un vero e proprio salto intercontinentale che accorcerà le distanze tra la Puglia e il resto del mondo. Tra voli di linea verso le grandi metropoli americane, nuove rotte verso il Regno Unito e collegamenti charter per destinazioni da sogno, gli scali di Bari e Brindisi si preparano a gestire un flusso turistico senza precedenti, complice anche l'attesa per i Giochi del Mediterraneo. Scorri le slide . 🔗 Leggi su Quotidianodipuglia.it

© Quotidianodipuglia.it - ?Nuovi voli Puglia 2026: volo diretto Bari-New York e l'elenco delle nuove rotte

Rotte easyJet Puglia: Brindisi–Linate e Bari–Manchester decollano nell’estate 2026easyJet apre due nuove rotte per l’estate 2026: Brindisi–Linate (4 voli a settimana) e Bari–Manchester (2). Biglietti già in vendita. pugliapress.org

Aeroporti di Puglia, da Bari a Manchester e da Brindisi a Linate: nuovi voli EasyJet dall’estate 2026Brindisi-Linate e Bari-Manchester. Sono le nuove rotte che la compagnia aerea easyJet opererà nella ... msn.com

