Alberi monumentali a Portici | tutela e nuove azioni

A Portici, proseguono le attività di tutela degli alberi monumentali attraverso indagini di stabilità e collaborazioni tra Regione e Comune. Le autorità stanno lavorando insieme per proteggere questa particolare parte del patrimonio naturale locale, con azioni volte a valorizzare e preservare gli alberi di grande valore storico e ambientale. Le iniziative si inseriscono in un percorso di tutela e gestione condivisa.

Un percorso che prosegue con le indagini di stabilità, la collaborazione tra Regione e Comune e una visione condivisa per valorizzare un patrimonio naturale unico. A Portici hanno preso il via questa mattina le indagini di stabilità sugli alberi monumentali presenti sul territorio cittadino, con interventi mirati a Villa Mascolo e nel parco inferiore della Reggia. L’operazione, promossa dalla Regione Campania, rappresenta un passo concreto nella tutela e valorizzazione di un patrimonio naturale, storico e identitario che distingue la città nel panorama regionale. L’assessora all’Ambiente Florinda Verde ricorda come questo risultato sia il... 🔗 Leggi su Gbt-magazine.com © Gbt-magazine.com - Alberi monumentali a Portici: tutela e nuove azioni Articoli correlati Lazio: alberi monumentali d’Italia, pubblicato bando per tutela e valorizzazioneLa Regione Lazio lancia un avviso per tutelare gli Alberi Monumentali con contributi fino a 5. “Alberi Monumentali": evento su beni naturali di interesse collettivoTaratatà, le pagelle: Sangiorgi distrugge Annalisa con lo yodel (2), D'Alessio sciopera? (5), le serenate di Amoroso alla sua Penelope (8) Di recente... Aggiornamenti e notizie su Alberi monumentali Alberi monumentali, ecco il tour nella storia all’ombra dei 25 giganti verdi presenti a MilanoSale a venticinque il numero degli alberi monumentali a Milano. Tre le new entry inserite nell’elenco nazionale del ministero dell’Agricoltura un ginkgo biloba che svetta nell’Orto Botanico di Brera e ... milano.repubblica.it Alberi monumentali allo scanner. Arriva il dottore dei giganti verdiArriva il dottore degli alberi monumentali. Proprio come per una persona anziana, anche per i 21 giganti verdi presenti sul territorio, è arrivato il tempo di uno screening approfondito, dal quale ... lanazione.it