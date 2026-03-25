Oggi nel Piemonte si registra un'intensificazione del vento, con raffiche che raggiungono i 80-100 kmh in alcune zone di Torino e dintorni. Un fronte freddo di origine artica si è già spostato nell’Europa centrale e si sta spostando rapidamente verso questa regione, portando condizioni di vento forte nelle prossime ore.

Mentre un fronte freddo di origine artica ha già raggiunto l’Europa centrale e si sta velocemente avvicinando al Piemonte, sarà il forte vento il protagonista delle prossime ore. Infatti la giornata di giovedì 26 marzo sarà perlopiù soleggiata e caratterizzata da forti venti di foehn che spazzeranno la regione, con raffiche fino a 80-100 kmh agli sbocchi vallivi e localmente oltre. Forti venti sono attesi anche sull’arco alpino, dove le temperature caleranno bruscamente. “La diminuzione delel temperatura sarà inizialmente meno accentuata in pianura per l’effetto del foehn e a Torino le massime oscilleranno intorno ai 15 °C, a Novara 13 °C, a Verbania 12 °C”, spiega Lorenzo Badellino di 3bmeteo. 🔗 Leggi su Torinotoday.it

© Torinotoday.it - Arriva una giornata di forte vento: raffiche fino a 80-100 km/h a Torino e in Piemonte

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