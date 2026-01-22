Maltempo | zone della Puglia fra le regioni oggi in allerta temporali codice giallo per tarantino e Salento Protezione civile previsioni meteo

Oggi alcune zone della Puglia, tra cui Tarantino e Salento, sono in allerta per possibili temporali, con un codice giallo emesso dalla Protezione civile. Le previsioni meteo indicano condizioni di instabilità che potrebbero interessare queste aree nel corso della giornata. È consigliabile monitorare gli aggiornamenti ufficiali e adottare le misure di sicurezza necessarie in caso di maltempo.

Fra le regioni d'Italia oggi in allerta per temporali (immagine di home page tratta da schema diffuso dal dipartimento della protezione civile) c'è parte della Puglia. Il dipartimento della protezione civile ha emesso per la Puglia l'allerta con validità fino alle 14. Si fa riferimento a "precipitazioni: da isolate a sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, sulla Puglia meridionale e ionica, con quantitativi cumulativo da deboli a puntualmente moderati; Venti: da forti a burrasca sud-orientali sui settori ionici della Puglia meridionale, tendenti ad attenuazione." Rischio: secondo lo schema in basso, fonte protezione civile della Puglia.

