Puglia maltempo | allerta temporali nel pomeriggio codice giallo esclusi Salento e zone del foggiano Protezione civile previsioni meteo

Nel pomeriggio di oggi, la protezione civile ha diramato un’allerta temporali valida per cinque ore a partire dalle 14 in tutta la Puglia, esclusi il Salento e alcune zone del foggiano. La comunicazione riguarda condizioni di maltempo che potrebbero interessare diverse aree della regione, con un codice giallo che segnala possibili criticità. Nessuna altra informazione è stata fornita sulle aree interessate o sui dettagli delle previsioni.

Il dipartimento della protezione civile ha emesso per la Puglia l'allerta con validità dalle 14 per cinque ore. Si fa riferimento a "precipitazioni da isolate a sparse, a prevalente carattere di rovescio o temporale ad evoluzione pomeridiana sulle zone interne, con quantitativi cumulati generalmente deboli, fino a puntualmente moderati sulle zone interne centro-settentrionali." Rischio: secondo lo schema, fonte protezione civile della Puglia.